30°
12 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Femicidio
El tiempo en Jujuy
Lactancia
Pruebas Aprender
Cámara de Casación
drogas
pandillas
Pichetto
Sobre colectora Húsares 1806, San Salvador de Jujuy
Femicidio
El tiempo en Jujuy
Lactancia
Pruebas Aprender
Cámara de Casación
drogas
pandillas
Pichetto
Sobre colectora Húsares 1806, San Salvador de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Atsa

Trabajadores de la salud piden paritarias urgente

Solicitan que el Gobierno provincial los convoque a una reunión salarial y que la recomposición iguale o supere el costo de la Canasta básica de Alimentos.

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 10:49

Trabajadores de la salud se encuentran realizando hoy una jornada de paro y movilización por las calles de la ciudad en pedido de recomposición salarial urgente.

La secretaria general del gremio de Atsa Viviana López en dialogo con El Tribuno de Jujuy dijo que “pedimos que los trabajadores del sistema de salud sean convocados a paritarias y sus haberes equivalga al costo de la Canasta básica de Alimentos.”

Dijo que es necesario que los trabajadores sanitarios sean considerados por el Gobierno de la provincia.

“Todavía no fuimos citados a renegociación salarial. Rechazamos totalmente el aumento del 2% propuesto para este mes. Lo que queremos es que el Gobierno esté atento a las necesidades básicas de los trabajadores de salud”, agregó López.

Como contrapropuesta piden el pago de un bono que sea acorde a la situación económica que atraviesa el sector “y que sea en un solo pago, porque escalonado, no sirve.”

Finalmente, la secretaria gremial de Atsa comentó que el piso salarial de los trabajadores de salud es de 780 mil pesos “que no cubre para nada las necesidades básicas de los trabajadores teniendo en cuenta que el costo de canasta básica es de un millón doscientos mil pesos.”

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD