Lista Área 88 llega con una nueva edición a Jujuy

Este viernes 10 de octubre se viene la segunda edición de Lista Área 88, pertenecientes al grupo Listas Argentinas en el Picódromo Tonino de la capital jujeña.

La cita será a partir de las 22h en avenida Undiano del barrio Alto Comedero.

Los autos y motos más rápidos de Salta y Jujuy se encuentran en la pista para vivir una jornada a todo motor. Cabe resaltar que se competirán en diferentes categorías tanto para pilotos de motocicletas como de autos.

Listas Argentinas es un formato que se lleva adelante a nivel nacional en el cual se seleccionara el top 10 de los autos más rápidos de nuestra región.

Las entradas podés adquirirlas en la puerta del Picódromo Tonino, el mismo día del evento. Menores de 10 años ingreso sin costo