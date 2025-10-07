°
7 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

crecimiento en argentina
Miguel Ángel Russo
Santuario de Río Blanco y Paypaya
Ataque de Hamas
Narcotráfico
Petri en Jujuy
tonino
mexico
Gaza Mujeres
crecimiento en argentina
Miguel Ángel Russo
Santuario de Río Blanco y Paypaya
Ataque de Hamas
Narcotráfico
Petri en Jujuy
tonino
mexico
Gaza Mujeres

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tonino

Lista Área 88 llega con una nueva edición a Jujuy

Los autos y motos más rápidos de Salta y Jujuy se encontrarán en la pista para vivir una jornada a puro motor.

Martes, 07 de octubre de 2025 00:00

Este viernes 10 de octubre se viene la segunda edición de Lista Área 88, pertenecientes al grupo Listas Argentinas en el Picódromo Tonino de la capital jujeña.

La cita será a partir de las 22h en avenida Undiano del barrio Alto Comedero.

Los autos y motos más rápidos de Salta y Jujuy se encuentran en la pista para vivir una jornada a todo motor. Cabe resaltar que se competirán en diferentes categorías tanto para pilotos de motocicletas como de autos.

Listas Argentinas es un formato que se lleva adelante a nivel nacional en el cual se seleccionara el top 10 de los autos más rápidos de nuestra región.

Las entradas podés adquirirlas en la puerta del Picódromo Tonino, el mismo día del evento. Menores de 10 años ingreso sin costo

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD