18 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Hoy es la última Jornada de "Escuelas Abiertas"

Este sábado, estudiantes que ingresarán a primer año en 2026 y sus familias participan de la fase final del programa en San Salvador y San Pedro.

Sabado, 18 de octubre de 2025 09:20

Hoy se lleva a cabo la última jornada del programa “Escuelas Abiertas”, una iniciativa clave del gobierno educativo jujeño para acompañar a los alumnos que darán el paso a la escuela secundaria en el ciclo lectivo 2026.

El programa está diseñado para facilitar la transición entre el nivel primario y el secundario, creando un espacio de orientación, contención y participación activa tanto para los futuros estudiantes como para sus familias. Durante la jornada, se brindan clases de consulta en las materias clave de Lengua y Matemática, talleres de apoyo socioemocional y charlas informativas para padres y tutores sobre la dinámica de la vida escolar en el nivel medio.

La convocatoria es abierta y gratuita, sin requisitos de preinscripción. Las puertas de las instituciones participantes se abrirán a las 08:45 horas, y las actividades se extenderán desde las 09 hasta las 12.

Escuelas sedes:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, la jornada se desarrollará en las siguientes instituciones:

  • Bachillerato Provincial N° 2 “Gob. Jorge Villafañe”

  • Colegio Polimodal N° 3

  • Colegio Secundario N° 1 “Crucero ARA Gral. Belgrano”

  • Colegio Secundario de Arte N° 42

  • Escuela de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”

En la ciudad de San Pedro de Jujuy, la actividad estará a cargo del Colegio Secundario N° 60.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia se recomendó a los estudiantes asistir con ropa cómoda y llevar sus útiles escolares básicos, como cuaderno o carpeta y cartuchera, para poder participar activamente de todas las actividades planificadas.

