15 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Serenata a las madres
Serenata a las madres

Libertador General San Martín

Gran participación en la Marcha “Octubre Rosa” en Libertador General San Martín

La concentración se realizó esta tarde de miércoles frente a la Parroquia San Francisco.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 21:05

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, este 15 de octubre se llevó a cabo en Libertador General San Martín una marcha denominada “Octubre Rosa”, que convocó a un gran número de mujeres y familias de la ciudad.

La concentración se realizó frente a la Parroquia San Francisco, desde donde las participantes partieron en caravana hacia la plaza central, vistiendo prendas y accesorios de color rosa, símbolo de la lucha contra esta enfermedad.

Durante la jornada, se desarrollaron diversas actividades alusivas a la concientización y al cuidado de la salud. En la plaza, se presentaron números artísticos y de movimiento físico, entre ellos una destreza de danzas a cargo de la profesora Amelia

Quinteros, que los participantes acompañaron y una clase abierta de zumba dirigida por Maximiliano Traficando, que aportaron ritmo y entusiasmo a la tarde.

El evento, impulsado por distintos grupos y organizaciones locales como la fundación "Ayudar", tuvo como objetivo principal promover la detección temprana del cáncer de mama y fortalecer la unidad y el acompañamiento entre mujeres. La convocatoria reflejó el compromiso de la comunidad con esta causa y la importancia de seguir generando espacios de información, prevención y apoyo.

