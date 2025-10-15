Encuentro cultural en la Casa de las Letras

El escritor jujeño Federico Peñaloza presentará su nuevo libro de cuentos, "Sueños Brujos" el viernes 17 del corriente a las 19.30, en la Casa de las Letras (Belgrano 1327).

"Sueños Brujos" es la cuarta publicación del autor y contiene 31 cuentos de temática variada, predominando el paisaje jujeño como trasfondo de muchas de sus historias. Entre los títulos se destacan "Cementerio" con hechos enmarcados en el Cementerio del Rosario de nuestra ciudad, "El secuestro", que narra la historia de los inicios de una de las peregrinaciones más importantes de nuestra provincia o "Soñares", la historia de Guillermo Vilca quien sueña toda su vida que es el mismísimo guerrero Aquiles. La nueva obra del escritor reúne historias de lo más simple hasta lo más complejo, entre el pasado y el presente, transita sin filtros entre los vínculos más afectivos hasta lo más bajo o deleznable de la vida real para entreverarse con la mente humana, con la sensibilidad y con los sueños oscuros o los sueños brujos.

En la presentación, Peñaloza hará un recorrido por los cuentos que forman parte de este nuevo libro, dando a conocer y analizando los hechos que inspiraron la obra.

La coordinación del evento está a cargo del Grupo Artístico Literario "Jujeños Autores", un colectivo fundamental para la promoción de la literatura. Esta presentación es una oportunidad para el público jujeño de conocer al autor, quien explora la identidad y las tradiciones de la región.