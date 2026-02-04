Rusia y Ucrania comienzan segunda ronda de conversaciones

La segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania mediada por Estados Unidos dio comienzo en Abu Dabi, dijo este miércoles un miembro de la delegación ucraniana.

"La siguiente etapa de las negociaciones en Abu Dabi ha comenzado", afirmó Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, en una publicación en la red social Telegram y según un informe de Xinhua.

Según Umerov, también es miembro de la delegación ucraniana, el proceso de negociación se inició en un "formato trilateral" en el que participan Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

"A continuación, se trabajará en grupos separados (...) tras lo cual está prevista una nueva sincronización conjunta de posiciones" expresó.

El funcionario ucraniano subrayó que la delegación trabaja para "lograr una paz digna y duradera".