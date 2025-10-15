Café de Cámara cierra su primera edición con Daniel Quiroga

Hoy, a las 19, se realizará el último encuentro del ciclo Café de Cámara, una propuesta que combinó música en vivo e intercambio cercano entre artistas y público, en el cálido espacio de Alejandra Libros y Café, ubicado en San Martín 911.

La jornada de cierre contará con la participación del guitarrista Daniel Quiroga, reconocido músico jujeño con una extensa trayectoria y un estilo interpretativo que destaca por su profundidad, técnica y sensibilidad. En esta ocasión, Quiroga ofrecerá un recital con guitarra de siete cuerdas, instrumento que amplía las posibilidades armónicas y melódicas, generando un sonido de gran riqueza y calidez.

Durante las distintas fechas del ciclo, Café de Cámara se consolidó como un espacio de encuentro entre la música y la comunidad, proponiendo una experiencia distinta: escuchar de cerca, compartir un café y disfrutar de la interpretación en un ambiente íntimo. Esta primera edición reunió a artistas locales y regionales de diversos géneros, fortaleciendo el vínculo entre músicos y audiencias en un formato que privilegia la cercanía y la conversación.

Las entradas para la fecha de cierre tienen un valor de 10.000 pesos e incluyen un café. Dado que el cupo es limitado, se recomienda realizar la reserva previa comunicándose al 388 446 7330 o mediante el alias: cafedecamara.

El ciclo es impulsado por el espacio cultural El Rincón del Buen Vivir Música, que busca fomentar la escucha activa y la valoración de la música en vivo en entornos acogedores y accesibles. A través de esta propuesta, sus organizadores destacan la importancia de crear instancias donde la experiencia musical sea compartida, genuina y cercana.

Con la presentación de Daniel Quiroga, Café de Cámara despide su primera edición celebrando la música y el encuentro, reafirmando su propósito de ofrecer un lugar donde la música se escucha, se siente y se comparte.