Se presentarán dos obras literarias de Miguel Figueroa

El Grupo Cultural Amigos del Arte (Grada), liderados por su presidente, Francisco Romano Pérez, presentará hoy a las 18, en el salón de la Biblioteca "Bartolomé Mitre" de la ciudad de Libertador General San Martín, "Raros" y "Elisa piensa", dos libros del escritor jujeño radicado en Tucumán, Miguel Ángel Figueroa.

Acerca de "Raros" expresa la escritora Nancy Olivera (miembro de Grada): "A 'Raros' de Miguel Figueroa se lo lee de un tirón. Señal de que el texto atrapa al lector. Señal de buena lectura, de buena historia. Los ojos se pegan en las pocas páginas que abarca este cuento largo, o mejor dicho de esta nouvelle, con aristas eróticas y enigmáticas, y no se pueden despegar de ellas sino hasta finalizar la lectura. La historia nos enfrenta a los miedos interiores, a lo acallado y oscuro que cada quien pretende esconder en un rincón del corazón y la memoria.

Esta nouvelle hace transitar por la intimidad de aquellos a los que erróneamente consideramos 'raros'. Digo erróneamente porque, creo que todos los que parecemos normales, es decir, la 'gente común', hemos sentido, sufrido, vivido y padecido situaciones similares a los personajes de Miguel. En definitiva, somos todos un poco locos, un poco incomprendidos, un poco solitarios, un poco conflictivos. Quizás, seamos todos muy 'Raros'".

MIGUEL FIGUEROA

El autor de "Elisa piensa", Miguel Figueroa, dice que "Elisa es profesora jubilada de Universidad Nacional de Tucumán. Está postrada en su cama a causa de una grave enfermedad. Desde allí, observa sin decir nada cómo para el mundo delante de sus ojos. Sin embargo, al escuchar algunas voces o presenciar situaciones extrañas intentará expresar en vano su opinión. En ocasiones llega a pensar que es una pesadilla de la cual quiere despertarse y no puede hacerlo.

Ningún miembro de la familia se ocupará de ella. Poco a poco se convierte en un objeto, que es trasladado de un lugar a otro y sufre los tormentos de las personas que la rodean".

Miguel Ángel Figueroa nació en San Salvador de Jujuy y al terminar el nivel secundario se radicó en San Miguel de Tucumán en donde se licenció en Letras Clásicas. Entre sus libros publicados se pueden mencionar: "Lo falaz" (2017), "Cinco miradas sobre El Alto" (2019), "Algunos textos macabros" (2020), "Raros" (2023), "Golpes que duelen" y "Elisa piensa" (2025).