Inicio de semana agradable y con posibles chaparrones

Luego de un fin de semana con fuertes lluvias en la provincia, el pronóstico del clima anticipa un inicio de semana con cielo nublado y temperaturas que alcanzarán los 30°C.

El lunes 8 de diciembre feriado nacional se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Por la madrugada podrían registrarse lluvias con probalilidad del 40% y 70%.

Para el día martes el SMN prevé un ascenso de la temperatura, con 16°C de mínima y 30°C de máxima con cielo parcialmente nublado sin probabilidad de chaparrones.

En la mitad de semana la mínima será de 17°C y máxima de 30°C, acompañada por lluvias aisladas y cielo parcialmente nublado. El día jueves la mínima será de 19°C y máxima de 27°C con probabilidad de lluvias aisaldas por la tarde-noche del 10% y 40%.

El cierre de la semana presentará temperaturas entre 16°C y 26°C, con cielo mayormente nublado y un ambiente más húmedo.

Desde el organismo meteorológico recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles alertas por tormentas y circular con precaución en rutas y caminos del interior provincial.