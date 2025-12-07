22°
EL CLIMA EN JUJUY

Inicio de semana agradable y con posibles chaparrones

El SMN anticipa un comienzo de semana con temperaturas agradables en la Tacita de Plata, aunque no se descartan chaparrones por la madrugada del lunes feriado

Domingo, 07 de diciembre de 2025 19:07

Luego de un fin de semana con fuertes lluvias en la provincia, el pronóstico del clima anticipa un inicio de semana con cielo nublado y temperaturas que alcanzarán los 30°C.

El lunes 8 de diciembre feriado nacional se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Por la madrugada podrían registrarse lluvias con probalilidad del 40% y 70%.

Para el día martes el SMN prevé un ascenso de la temperatura, con 16°C de mínima y 30°C de máxima con cielo parcialmente nublado sin probabilidad de chaparrones. 

En la mitad de semana la mínima será de 17°C y máxima de 30°C, acompañada por lluvias aisladas y cielo parcialmente nublado. El día jueves la mínima será de 19°C y máxima de 27°C con probabilidad de lluvias aisaldas por la tarde-noche del 10% y 40%.

El cierre de la semana presentará temperaturas entre 16°C y 26°C, con cielo mayormente nublado y un ambiente más húmedo.

Desde el organismo meteorológico recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles alertas por tormentas y circular con precaución en rutas y caminos del interior provincial.

