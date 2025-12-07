El 42% cree que su situación es peor que la de sus padres

El 42% de los argentinos considera que su situación económica actual es peor que la de sus padres. Esta percepción, arraigada principalmente en los niveles socioeconómicos más bajos, está asociada a una década de crisis recurrentes y deterioro social.

Así surge del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa- UCA), que al mismo tiempo destaca: "Mirando hacia el futuro, el 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que ellos".

Un estudio de la Fundación Pensar confirma esta tendencia, destacando que actualmente son más los argentinos que sienten que tienen un peor pasar económico que sus padres (41%), que los que creen que es igual (27%) o mejor (27%).

Solo el 25% de los jóvenes y adultos de entre 30 y 49 años piensa estar en una condición más favorable que sus padres, cifra que se repite entre los de 16 a 29 años. Entre los encuestados mayores de 50 años, el porcentaje asciende al 30 por ciento.

De acuerdo a Nuria Susmel, economista de Fiel, el PBI per cápita promedio de los últimos 10 años es un 25% superior al de la década de 1990, y el salario real formal también se posiciona por encima de aquel período.

Además, la tasa de informalidad laboral es más baja, la distribución del ingreso se mantiene similar, la desocupación es menor y el porcentaje de trabajadores asalariados formales sobre el total del empleo es más alto.

Así, los indicadores sugieren que, en promedio, esta generación no está peor que la anterior.

Sin embargo, el panorama cambia al analizar lo ocurrido en la última década: el PBI per cápita entre 2020 y 2025 cayó casi un 10% respecto a 2010-2019, el salario real formal se redujo cerca de un 20% y el porcentaje de asalariados formales sobre el total de empleo disminuyó.

A esto se suma que, a diferencia de los años 90 , hoy resulta más difícil acceder al crédito para la vivienda, lo que contribuye a que esta generación se perciba económicamente más limitada.

Susmel remarcó: "Creo que la razón por la que muchos argentinos perciben estar peor que sus padres es el deterioro de los últimos años y la idea que será difícil revertir la tendencia".