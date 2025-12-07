Por qué el árbol de Navidad se arma el 8 de diciembre

El mes de diciembre marca en la Argentina el inicio de la temporada festiva, que justamente arranca con una de las tradiciones más arraigadas: el armado del árbol de Navidad. Este ritual que se suele hacer en familia tiene una fecha específica para su realización: el 8 de diciembre. Ahora, ¿por qué se arma en ese día? Se trata de una jornada profundamente ligada a un significado religioso y cultural.

La elección del 8 de diciembre no es casual, sino que está directamente asociada a la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta es una festividad religiosa clave para la Iglesia Católica con un fuerte arraigo cultural y religioso, lo que la convierte en un momento especial para iniciar los preparativos navideños.

La jornada proclama el dogma que indica que la Madre de Dios fue concebida sin pecado original, como un signo de su pureza. Con esta celebración se busca resaltar los valores de fe, empatía y caridad, que se ven representados en la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. Fue el Papa Pío IX quien en 1854 estableció esta fecha en su honor, celebrándose con devoción en países cristianos.

En la Argentina, este día es un feriado nacional inamovible. En el calendario de 2025, esta fecha cae un lunes, lo que conformará un fin de semana largo de tres días. Es un momento propicio para que las familias se reúnan y lleven a cabo este rito.

Además de poner en marcha la temporada navideña, el armado del arbolito de Navidad simboliza el comienzo del tiempo de Adviento, un período de preparación para celebrar el nacimiento de Jesús. Aunque esta costumbre tiene sus raíces en la religión, con el tiempo se ha popularizado como una tradición familiar y cultural, más allá del aspecto religioso.

¿Cuál es el origen histórico del árbol de Navidad?

La tradición del árbol de Navidad es anterior a la fe católica y tiene sus raíces en las celebraciones paganas del solsticio de invierno en países nórdicos. Los antiguos pueblos celtas decoraban robles con frutas y velas para “reanimarlos” y asegurar la fertilidad en el verano siguiente. Por eso, el árbol de Navidad es considerado como una adaptación del árbol de la vida y hasta del universo.

En la mitología nórdica, esta costumbre es conocida como Yggdrasil y representa la cosmovisión de los pueblos en el norte de Europa. En la Antigüedad también se lo conocía como Frey y era usado para celebrar el nacimiento del dios del Sol y la fertilidad.

Se cree que durante el siglo VIII San Bonifacio decidió cortar uno de estos árboles en la localidad alemana de Hesse para que se terminara con la adoración de los dioses, que desde el punto de vista del catolicismo, eran paganos, ya que era una época marcada por la evangelización de Alemania. En su lugar, colocó un abeto, que era considerado más apropiado para el culto católico.

Con esta acción, buscaba simbolizar el amor de Dios. Para ello, lo adornó con manzanas, que representaban el pecado original, y con velas, en alusión a la luz de Cristo. Con el tiempo, esas manzanas y las velas se transformaron en luces y bolitas, tal como luce un árbol de Navidad actual. Después se añadieron las guirnaldas y los adornos caseros.

Además, el árbol de Navidad también representa un punto de encuentro familiar o solidario y un momento de reunión de la comunidad, en el que se busca dar gracias por el año vivido, algo que es parte de los ejes de esta celebración y de la de Año Nuevo.