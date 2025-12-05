30°
Nacionales

Luis Caputo habló del cierre de Whirpool

El ministro criticó el origen del armado de la planta

Viernes, 05 de diciembre de 2025 17:16

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió este viernes que “la mejor política industrial es la estabilización macroeconómica” y relativizó el cierre de la empresa Whirpool que dejó en la calle a 200 trabajadores.

Yo escucho estos dichos de la política de modelo de desarrollo productivo y pasaron 60 años y no somos una potencia industrial ni país desarrollado”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo afirmó que “las políticas industriales del pasado no funcionaron” y sostuvo que “la mejor política industrial es la estabilización de la economía”.

En este contexto explicó que en el caso de Whirpool fue “una empresa que se generó en 2022 y 2023 por la brecha cambiaria” y no por un plan productivo.

“Ese es el modelo que siguió argentina con la excusa de proteger a los trabajadores. Que mayor injusticia social puede ser que no haya nuevo empleo. Nosotros estamos probando lo que funcionó en el mundo”, enfatizó.

