El vuelo más largo del mundo aterrizó en Argentina

El primer avión de la ruta directa entre China y Argentina tocó tierra este jueves en Buenos Aires. Este hito no solo representa un avance significativo para el turismo y los negocios bilaterales, sino que también establece un récord mundial en la aviación comercial.

Operado por China Eastern Airlines (vuelo MU745), el Boeing 777 despegó de Shanghái (Aeropuerto de Pudong) y, tras una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda, completó su travesía de cerca de 25 horas y media.

A las 16:45 hora local (19:45 GMT), arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini) con 282 pasajeros.

Con aproximadamente 20.000 kilómetros de recorrido, este servicio es oficialmente la ruta aérea comercial más larga en operación. Además, es la primera vez que China y Argentina quedan conectadas sin necesidad de pasar por Europa o Norteamérica.

El avión inaugural lucía un diseño de rotulado especial realizado en colaboración con el Museo Nacional de China. La ruta operará con dos frecuencias semanales: las salidas desde Shanghái serán los lunes y jueves, y los vuelos de regreso desde Argentina serán los martes y viernes, ambos con escala en Nueva Zelanda.