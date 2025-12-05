Fixture completo del Mundial 2026

El Mundial se expande a 48 selecciones en su edición 2026 y suma una nueva etapa en la fase final (16avos de final), dentro de un torneo que contará con un número récord de partidos: 104.
Fixture Mundial 2026
GRUPO A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Europa 1
GRUPO B
- Canadá
- Europa 2
- Qatar
- Suiza
GRUPO C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
GRUPO D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Europa3
GRUPO E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
GRUPO F
- Países Bajos
- Japón
- Europa 4
- Túnez
GRUPO G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
GRUPO H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
GRUPO I
- Francia
- Senegal
- RI2
- Noruega
GRUPO J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
GRUPO K
- Portugal
- RI1
- Uzbekistán
- Colombia
GRUPO L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá