Mundial 2026

Fixture completo del Mundial 2026

La Selección argentina disputará el Grupo J

Viernes, 05 de diciembre de 2025 16:00

 

El Mundial se expande a 48 selecciones en su edición 2026 y suma una nueva etapa en la fase final (16avos de final), dentro de un torneo que contará con un número récord de partidos: 104.

Fixture Mundial 2026 

GRUPO A

  1. México
  2. Sudáfrica
  3. Corea del Sur
  4. Europa 1

GRUPO B

  1. Canadá
  2. Europa 2
  3. Qatar
  4. Suiza

​​​​​​​GRUPO C

  1. Brasil
  2. Marruecos
  3. Haití
  4. Escocia

​​​​​​​GRUPO D

  1. Estados Unidos
  2. Paraguay
  3. Australia
  4. Europa3

​​​​​​​GRUPO E

  1. Alemania
  2. Curazao
  3. Costa de Marfil
  4. Ecuador

​​​​​​​GRUPO F

  1. Países Bajos
  2. Japón
  3. Europa 4
  4. Túnez

​​​​​​​GRUPO G

  1. Bélgica
  2. Egipto
  3. Irán
  4. Nueva Zelanda

​​​​​​​GRUPO H

  1. España
  2. Cabo Verde
  3. Arabia Saudita
  4. Uruguay

​​​​​​​GRUPO I

  1. Francia
  2. Senegal
  3. RI2
  4. Noruega

​​​​​​​GRUPO J

  1. Argentina
  2. Argelia
  3. Austria
  4. Jordania

​​​​​​​GRUPO K

  1. Portugal
  2. RI1
  3. Uzbekistán
  4. Colombia

​​​​​​​GRUPO L

  1. Inglaterra
  2. Croacia
  3. Ghana
  4. Panamá

 

