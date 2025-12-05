Niños de Doncellas, Miraflores y Cochagaste en El Tribuno

Niños de la Escuela 121 de Doncellas, de la Escuela 154 de Cochagaste y de la Escuela 341 de Miraflores de La Candelaria llegaron desde la Puna, acompañados por sus padres y docentes a la ciudad capital.

La intención fue conocer la capital jujeña y, con ella, las principales instituciones históricas de San Salvador.

Así, visitaron el salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, el Cabildo, la plaza Belgrano y El Tribuno de Jujuy, donde fueron recibidos por la jefa de web Carmen Amador que les explicó el funcionamiento de cada área a través de un recorrido ameno.

Como el Centro de Ingenieros de Jujuy es padrino del establecimiento educativo de Doncellas, las puertas de su complejo deportivo se abrieron desde que llegaron el pasado miércoles para vivir una experiencia inolvidable.

REFERENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA | WALTER CUSI, PABLO BASPINEIRO Y RUBÉN NINA.

"Iniciamos este desafío unas semanas atrás para tratar de que los chicos de estas tres escuelas, puedan conocer las instituciones más importantes de San Salvador de Jujuy. Muchos de ellos no pasaron nunca de Humahuaca", expresó Rubén Oscar Nina, director de la Escuela 154 de Cochagaste, feliz de concretar un proyecto compartido, surgido en Abra Pampa. "En cincuenta y seis años que tiene el establecimiento educativo, nunca un grupo de alumnos había podido llegar hasta la capital por lo que vivir esto es muy lindo, ya que para ellos fue una novedad porque estamos en un contexto adverso, por lo que significó una satisfacción enorme de poder encontrarse en el predio del Colegio con una pileta de natación y con un lugar parquizado, comparado a la rutina que les toca vivir", expresó.

Por su parte, el referente de la Escuela 344 "Hermógenes Cayo" de Miraflores, Walter Cusi, indicó que esta actividad tiene como objetivo poder compartir entre instituciones un misma propuesta.

CUERPO DOCENTE | ACOMPAÑARON A LOS PEQUEÑOS EN ESTE VIAJE DONDE VIVIERON NUEVAS EXPERIENCIAS.

"La idea nació a partir de la materia de educación física, porque queríamos efectuar campamentos en otros espacios y lo concretamos. Hicimos juegos recreativos en el predio y compartimos. Me gustó la idea, decidimos participar y agradecer a los directivos por los permisos", comentó.

Explorar el mundo fue una de las premisas que los docentes de educación física establecieron para organizar otras salidas más adelante, por lo que Pablo Baspineiro, representante de la Escuela 121 de Doncellas, resaltó la unión de las escuelas en una gran experiencia. "Estos chicos del campo tienen una hora para llegar a Abra Pampa todos los días. Lo que vivieron aquí fue hermoso, tuvimos la suerte de hacer pileta, shopping y cine", aseguró emocionado.