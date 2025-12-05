Demoran a un joven acusado de sustraer una motocicleta

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la UR 6 de la ciudad de Perico, intervinieron en un hecho que culminó con la recuperación de una motocicleta que había sido sustraída y la demora del presunto autor del hecho.

Los efectivos de la Seccional 29° de la ciudad de Monterrico recibieron una alerta, en la cual se informaba que un joven se encontraba empujando una motocicleta presentando daños visibles en inmediaciones de la Feria Minorista de la mencionada ciudad, por lo que rápidamente se hizo presente en el lugar personal policial, quienes observaron a un individuo con características similares a las descriptas.

Al percatarse de los policías, el sujeto en cuestión intentó evadirlos ingresando a un domicilio del barrio San Ramón, donde los efectivos entrevistaron a la propietaria del inmueble quien realizó la entrega voluntaria del rodado, una motocicleta de 110 cc de cilindradas. En tanto que el sospechoso se dio a la fuga por la parte posterior de la vivienda.

El personal del Cuerpo de Infantería de la UR 6 inició un rápido rastrillaje en la zona, logrando interceptar y demorar al sujeto sobre calle Los Gladiolos, momento en el que esta persona presentó un episodio de ansiedad, por lo que fue trasladado bajo custodia al hospital local "San Isidro", donde quedó en observación médica.