Asumen hoy los diputados provinciales electos en mayo

Los 24 diputados provinciales electos en los comicios de mayo pasado, prestarán juramento en sesión preparatoria conforme a lo establecido en su reglamento interno, prevista para hoy desde las 10 en la Legislatura de la Provincia, renovando así la mitad del total de las bancas.

La toma de juramento a los señores diputados electos estará a cargo del presidente del Cuerpo, Alberto Bernis; seguidamente se elegirán y tomarán juramento a los flamantes vice presidentes 1° y 2° de la Legislatura.

El orden del día prevé también la designación de los presidentes de bloques, la constitución de las Comisiones permanentes de la Cámara, y la constitución de las Salas acusadora y juzgadora. Se prevé que la preparatoria no demandará más de una hora.

Por La Libertad Avanza asumirán Kevin Ballesty, Luis Canedi, María Checa Monaldi, Matías Paternó, Sofía Ternavasio, María Tome Gamez y Emiliano Vera Robinson. Por el Frente Justicialista, Noemí Isasmendi y Manuel Soler; y por el Partido Justicialista, Daniela Vélez.

MARIO LOBO

Del Frente de Izquierda y de los Trabajadores asumirán Alejandro Vilca y Lamia Debbo; por el Frente Jujuy Crece asumen Ramón Neyra, Mario Nallar, Luciano Angelini, Mario Lobo, María Agostini, Adriano Morone, Gisel Bravo, Omar Gutiérrez, María Mollón, Yael Navarro, Estela Ríos y Adelma Torres.

El bloque de La Libertad Avanza será presidido por Luis Canedi; en el del Partido Justicialista seguirá Rubén Rivarola; en Primero Jujuy, Carlos Haquim; en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, continuará Gastón Remy; en el Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert; y en el bloque del Frente Justicialista, Manuel Soler.

NOEMÍ ISASMENDI

Como ya se anunció ayer, la vice presidencia 1° de la Cámara de Diputados quedará en manos de Mario Fiad (en reemplazo de Fabián Tejerina) y la vicepresidencia 2° hasta anoche estaba entre Martín Fellner y Verónica Valente (remplazando a Pedro Belizán).

Con el recambio de bancas, el bloque del Frente Jujuy Crece tendrá 25 legisladores (6 menos al actual período); el Partido Justicialista 7 diputados (5 menos); el del Frente Justicialista 2; La Libertad Avanza, 7; el del Frente de Izquierda 5 (2 más en comparación a este período); y Primero Jujuy mantiene 2 diputados.

FEDERICO CANEDI

Los bloques del Partido Justicialista y de Primero Jujuy se mantendrán como interbloque Partido Justicialista - Primero Jujuy; al igual que el interbloque conformado por el PTS y MST.

Los legisladores que poseen dos años más de gestión son por Primero Jujuy: Carlos Haquim y Alicia Sosa; por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores: Gastón Remy y Natalia Morales (PTS) y Leonardo Rivero (MST); y por el PJ: Martín Fellner, Ernesto Rivarola, Claudia Sánchez Cantaberta, María Uriondo y Verónica Valente.

DANIELA VÉLEZ

Y por el ahora bloque Frente Jujuy Crece: Miriam Burgos, Angélica Castillo, Diego Cruz, María Ferrín, Mario Fiad, María Guzmán, Santiago Jubert, Guido Luna, Nelson Manente, Mariela Ortiz, Iván Poncio, Noelia Quispe y Diego Rotela.

La secretaría Administrativa seguirá a cargo de José María Montiel; y la secretaría Parlamentario administrada por Martín Luque.

Es prácticamente seguro que quedará para el próximo año la constitución de las Comisiones permanentes de la Cámara, y la constitución de las Salas acusadora y juzgadora; como también los días y horario de sesión que será en la preparatoria de los primeros días de marzo.

“Espero retribuir con compromiso y mucho trabajo”

FUNCIÓN | RAMÓN NEYRA ASUME COMO LEGISLADOR PROVINCIAL.

“Mantendré el compromiso que hice durante la campaña, que es el de legislar por los trabajadores como lo vengo haciendo desde mi función como secretario General en la Uocra”, aseguró el diputado electo Ramón Neyra, quien asumirá hoy por el Frente Jujuy Crece - UCR. Ayer estuvo en el Poder Legislativo para sostener una reunión con Santiago Jubert (quien continuará en la presidencia del bloque) e interiorizarse de otras cuestiones relacionadas con la preparatoria de hoy.

“Estoy dispuesto a dejar todo, como lo hice cuando asumí la conducción del gremio hace cuatro años más y por lo realizado los compañeros me eligieron por otro período más, lo cual me demostró que cumplí con lo que les prometí”, agregó. Durante su presencia en la Legislatura, tenía previsto también reunirse con el presidente Alberto Bernis y reunirse con su amigo correligionario, el vicepresidente 1° saliente Fabián Tejerina, con quien trabajó coordinadamente en los últimos años respaldando la gestión del gobernador Carlos Sadir. Sobre la designación como vicepresidente 1° de la Cámara al Diputado a Mario Fiad, Neyra destacó las cualidades de debe poseer una persona “elegida para una vicepresidencia en una institución tan importante como es el Poder legislativo, donde se sancionan leyes que llevan a la modernización de nuestro Estado provincial”.

“Para mí es un honor enorme asumir como diputado provincial, espero retribuir con compromiso y mucho trabajo denodado como hasta ahora lo vine haciendo y en lo posible aún más”, agregó el dirigente gremial que llegó a la Cámara en el puesto 11 en la lista de candidatos del FJC. Para él “hay que dejar de lado las peleas y hay que concentrarse en los temas que realmente interesan a los jujeños, por más opositores que estén enfrente.

La sociedad quiere a la Unión Cívica radical verdaderamente unida, fuerte y comprometida con los requerimientos que los jujeños nos hicieron antes de las elecciones de mayo”, finalizó.

La extraordinaria pasó para el 9 La sesión extraordinaria prevista para ayer donde se iba a tratar el proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal y Financiero 2026, pasó para el 9 a partir de las 10.

La postergación de la misma llamó la atención y desde los bloques no se comunicó el porqué de la medida, cuando supuestamente estaba todo listo para que el proyecto fuera finalmente tratado. Vale recordar que en un principio la sesión se había convocado para el miércoles pasado, pero por el deceso del juez Ekel Meyer se pasó para ayer, ahora deberá esperarse hasta la próxima semana para su tratamiento y antes que los nuevos legisladores asuman en su función el 10.