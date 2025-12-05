Asumió Diego Eduardo Chacón en el MPA

Ayer prestó juramento el nuevo procurador general adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Eduardo Chacón, en reemplazo de Gonzalo de la Colina, quien recientemente renunció para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia.

El flamante funcionario manifestó que "es un cargo que asumo con mucha responsabilidad" y resaltó que "vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura de las circunstancias y cumplir con los objetivos que se han planteado". Destacó los avances tecnológicos y estructurales del sistema judicial provincial y la necesidad de profundizarlos: "El objetivo es brindar herramientas y tecnología a los funcionarios judiciales para que puedan desarrollar con mayor independencia las investigaciones que les corresponden según el marco legal vigente", señaló.

El acto, que se llevó a cabo en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Carlos Sadir, quien agradeció Chacón por "aceptar el desafío" y le deseó "una exitosa gestión". "Tenemos el compromiso todos de trabajar por un Jujuy mejor, por un Jujuy que administre justicia de la manera que todos esperamos, deseamos, y queremos, así que desearle lo mejor, desearle éxito en la gestión", expresó el mandatario.

EL LEGISLADOR RUBÉN RIVAROLA | ACOMPAÑÓ JUNTO A JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO

Del mismo modo, expresó su reconocimiento a los recientemente incorporados jueces de la Suprema Corte de Justicia y subrayó el compromiso del Estado provincial en el fortalecimiento del sistema de justicia.

Participaron también del acto el legislador justicialista Rubén Armando Rivarola, el vicepresidente de la Corte Suprema, Federico Otaola; los jueces Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo, miembros del máximo órgano judicial; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; y el secretario de Seguridad, Juan Pulleiro. A ellos se sumaron, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bosatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, María Gabriela Burgos; y su adjunto, Matías Luna; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; funcionarios del Poder Judicial e invitados especiales.

Habrá cambios en el Gabinete

CHACÓN | ASUME UN NUEVO COMPROMISO.

Tras a ceremonia de asunción, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, indicó que se encuentran bajo análisis “reacomodamientos” y “cambios” en su gabinete, los cuales se irán conociendo “a medida que se tomen definiciones”, apuntó.

“Se vienen momentos de cambios y de eficientización de la gestión”, anticipó. En este sentido, el mandatario argumentó que “buscamos un Estado más eficiente y moderno”, con capacidad para “solucionar los problemas de la gente con más celeridad y menos burocracia”. “Este objetivo representa un gran desafío”, recalcó finalmente.