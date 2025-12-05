Se definió la Junta Electoral para las elecciones de Adep

En el marco del Congreso Extraordinario realizado el miércoles pasado en el Salón del Maestro, los congresales con mandato extendido y la Junta Provisoria de la Asociación de Educadores Provinciales definieron los lineamientos para las elecciones que se llevarán adelante en 2026 y conformaron la Junta Electoral que asumirá funciones a partir de febrero, una vez iniciado el ciclo lectivo.

Según se informó, la Junta Electoral estará integrada por los profesores titulares Raúl Borda, Daniela Calderón, Claudia Jurado y los suplentes Paulina Santos, Rosa Segovia y Sandra Cayo, quienes fueron elegidos por votación del Congreso. Al respecto, Mariela Chiri, integrante de la Junta Provisoria, señaló a El Tribuno de Jujuy que "fue una amplia convocatoria y los miembros de la Junta Electoral fueron elegidos por el Congreso". Además, indicó que "en cuanto comience el proceso electoral van a estar cumpliendo funciones", al tiempo que remarcó que este paso forma parte del proceso de normalización institucional del sindicato.

Desde la Junta Provisoria sostienen que la conformación de la Junta Electoral reafirma el compromiso con la democracia sindical y busca brindar tranquilidad a los afiliados, destacando que el objetivo central es "defender y preservar el sindicato, con más de 70 años de historia, actuando siempre con responsabilidad, legitimidad y sin ningún tipo de violencia", pese a las objeciones de algunos sectores.

Respaldo a la junta

En apoyo a la decisión, la agrupación Maestros que enseñan, Resisten y Sueñan difundió un comunicado en el que manifestó su acompañamiento a la convocatoria de la Junta Electoral y al llamado a elecciones. "Esta es la misión que desde un principio asumió la Junta Provisoria: restablecer el camino democrático dentro de Adep y garantizar que la voluntad de la docencia vuelva a ser escuchada", expresaron.

Asimismo, destacaron que la institución "merece recuperar su normal funcionamiento y reencontrarse con el clima institucional que siempre la caracterizó", y subrayaron que no se pueden vulnerar "los principios democráticos que durante décadas defendieron miles de docentes". En ese sentido, plantearon que el proceso debe desarrollarse "en un marco de serenidad", reivindicando valores como la dignidad, la ética y el respeto.

Cuestionamientos

Sin embargo, durante el Congreso también se expresaron sectores disconformes que cuestionaron la legitimidad de la convocatoria. Cynthia Lamas y Miguel Guzmán, delegados escolares de Palpalá y Humahuaca, sostuvieron que la reunión "no debería ser válida" debido a que, según denunciaron, participaron congresales con mandato vencido para definir una Junta Electoral "favorable al gobierno".

Los educadores afirmaron que no se permitió el ingreso a algunos congresales en igual condición, mientras que otros sí participaron, lo que -a su entender- constituye "una violación del estatuto social de Adep". Además, denunciaron la presunta injerencia del gobierno provincial en la vida interna del sindicato y el "encajonamiento" de expedientes a nivel nacional, mencionando la participación de la Cetera y la CTA, así como un supuesto acuerdo para el manejo irregular de fondos del gremio.

Mientras la Junta Provisoria avanza con el cronograma hacia las elecciones de 2026, el sindicato atraviesa un momento clave entre apoyos y objeciones que anticipan un escenario de fuerte disputa interna en el camino hacia la normalización definitiva de Adep.