Libro con nuevos datos sobre las pinturas de Inca Cueva

Al arribo de todos los ejemplares se repartirán en instituciones educativas, museos, bibliotecas, unidades de investigación, etc.

Una puerta a la prehistoria de Jujuy se abrió ayer durante la presentación del libro "Inca Cueva. Arte rupestre de la Quebrada de Inca Cueva", que es el fruto de un trabajo de investigación interdisciplinario y colaborativo entre las universidades nacionales de San Martín, Catamarca y Jujuy; el Conicet, el Gobierno de la Provincia de Jujuy y la Fundación de Historia Natural "Félix de Azara" que financió la impresión.

Además de conocerse aspectos del proyecto de Relevamiento macroscópico y Estudio Arqueométrico de las pinturas rupestres del sitio arqueológico ubicado en Tres Cruces y que forma parte de la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad; el especialista Humberto Mamaní de la Dirección Provincial de Patrimonio y catedrático de la Unju deslizó la preocupación de que "más allá de la voluntad de los guardas se están poniendo de moda emprendimientos, caminatas para comunicarse con el pasado, y del 1 al 4 de noviembre detectamos flores incrustadas, restos de fogones y pisoteo", puesto que se promocionan estadías nocturnas y "es difícil controlar el asedio".

RECONOCIMIENTO | ENTREGA DE LOS LIBROS A LOS GUARDAS DE INCA CUEVA

Durante la ceremonia el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, destacó que "es un libro tan esperado, un trabajo tan importante que se hecho y que también es la continuidad de la labor de los equipos en el Ministerio de Cultura y Turismo".

Mientras que el director de Patrimonio de la Provincia, Sebastián Pasín, resaltó el "trabajo colaborativo entre la investigación y la gestión" y recordó que "este trabajo inicia con un pedido específico de la Provincia y el equipo armó una propuesta para estudiar la materialidad de las pinturas rupestres tan significativas no sólo para la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Mundial sino para toda la provincia y un contexto regional más amplio de altísimo valor".

Y puntualizó que "permitió llegar a tener datos científicos sobre cuestiones físicas y químicas de las pinturas rupestres y la posibilidad que puede llegar a brindar este trabajo realizado hacia el futuro".

DESDE CATAMARCA | LOS INVESTIGADORES MARCOS QUESADA Y LUCAS GHECO.

El secretario de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju, Juan Pablo Ferreiro, expresó que "para nosotros es un placer y un honor que se presente este libro" y enfatizó en que "estamos ante la concreción de un trabajo que lleva décadas". Y añadió que se da en "un momento muy especial, sobre todo en un contexto en el que la investigación científica está devaluada".

Luego los investigadores de la Unca Marcos Quesada y Lucas Gheco junto a las autoridades entregaron ejemplares a Valentina Millón, la pionera Alicia Distel, José Rodríguez Bárcena, Juan Pablo Ferreiro, Emilia Vargas, Martín Basso, Rafael Carrillo, Silvia Cristina Flores, José Luis Tolaba y los guardas del sitio.

Por último enriquecieron a los presentes con sus conferencias el doctor Hugo Yacobaccio y los especialistas catamarqueños.

Las recetas de preparación de las pinturas y cómo cambian

El doctor Marcos Quesada es investigador del Instituto Regional de Estudios Socio-Culturales (Ires) qué depende del Conicet y la Universidad Nacional de Catamarca (Unca).

Junto a su par Lucas Gheco trabajaron en Inca Cueva y recientemente fueron convocados para estudiar en Egipto procesos históricos que quedaron en las paredes de una tumba de un dignatario importante de la XVIII Dinastía en Luxor.

Consultado sobre su participación en el proyecto en Inca Cueva destacó que “para nosotros es una alegría enorme, porque podemos aportar al tema de conservación del arte rupestre y en general del patrimonio desde la experticia que venimos logrando haciendo trabajos de investigación en otros lugares, especialmente en la provincia de Catamarca de donde es originario nuestro equipo de investigación”.

Y en el mismo sentido expresó la satisfacción de “poder plasmar los resultados en un libro, que está armado en clave de comunicación pública de la ciencia, que sea accesible pero no por eso con menos contenido; es todavía mucho mejor” y añadió “estamos muy contentos con eso y sobre todo haber dado respuesta a esta demanda de la provincia de Jujuy de generar este proyecto”.

El especialista indicó que “la calidad artística de este arte rupestre de Inca Cueva es fantástica desde un punto de vista estético y la información que hay es fabulosa desde un punto de vista histórico. También lo que pudimos hacer aplicando técnicas analíticas, relativamente sofisticadas, es poder acceder a las recetas de preparación de las pinturas, cuántas clases de pintura, cómo van cambiando en el tiempo, son todas respuestas que pudimos ir dando”.

En cuanto a si pudieron confirmar el valor del sitio arqueológico de Tres Cruces apuntó que “claramente hay un conocimiento técnico de la preparación de las mezclas pigmentarias bastante elaborado, siempre decimos que el arte rupestre es una de las pocas cosas sobre las que se aplicó pintura que nos llegan hasta hoy. Lo más probable es que haya habido muchas cosas pintadas: cueros, maderas, las pieles de las personas así que saber elaborar estas pinturas, reconocer los minerales, conocer las proporciones, son conocimientos que van siendo trasladados y al mismo tiempo modificados a través del tiempo.

Hay algunas recetas pictóricas que perduran y otras que se van transformando, incluso hay varias formas distintas de poder lograr el mismo resultado”.

Sobre los cuidados que se deben tomar aclaró que “uno cree que el arte rupestre porque llegó hasta hoy es un bien perdurable pero en verdad tenemos que considerar que es una casualidad, es un objeto enorme de tamaño de varios metros cuadrados de superficie pero que tiene apenas unas micras de espesor, así que ese es el grado de fragilidad que tiene y están elaborados sobre paredes que en sí mismas para ser cueva tuvieron que ir deteriorándose, y ese proceso va a continuar pero son procesos geológicos en los cuales es muy poco el margen para intervenir.

Pero debemos ser conscientes sobre todo cuando se lo habilita para la visita turística que tiene que haber una serie de recaudos, buenas prácticas y controles, monitoreos para que este bien que llegó hasta acá dure unas cuantas generaciones más”.