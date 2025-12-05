Sorteo del Mundial 2026: a qué hora, dónde verlo y más preguntas trend en Google

El sorteo de la Copa Mundial 2026 genera gran expectativa y se refleja en el aumento de búsquedas en Google, donde los usuarios consultan la fecha y el horario del evento.

La ceremonia de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C., Estados Unidos, a las 12:00 (EST).

Esta edición será histórica, ya que por primera vez participarán 48 equipos en un formato inédito, lo que incrementa el interés por la presencia de selecciones debutantes y el regreso de otras tras décadas de ausencia.

La ceremonia de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C., Estados Unidos, a las 12:00 (EST). Esto significa que por país, los horarios son los siguientes:

México (CDMX – CST, UTC-6): 11:00

Colombia (UTC-5): 12:00

Perú (UTC-5): 12:00

Argentina (UTC-3): 14:00

España (CET, UTC-1): 18:00



Dónde ver el sorteo de la Copa Mundial 2026



Para seguir el sorteo de la Copa Mundial 2026, los usuarios pueden acceder al sitio oficial del torneo. La transmisión en vivo estará disponible en el portal web de la FIFA y en sus redes sociales. Además, la organización recoge que algunos de los canales autorizados para ver la transmisión oficial son:

Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports, FIFA+ y Disney+.

España: RTVE, Gol y FIFA+.



De este modo, quienes deseen ver el sorteo podrán elegir entre diversas opciones para no perderse ningún detalle del evento.