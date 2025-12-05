Juraron los nuevos diputados

Esta mañana prestaron juramento los 24 diputados provinciales electos en los comicios del pasado 11 de mayo, en una sesión preparatoria que definió las nuevas autoridades y configuró el mapa legislativo que regirá a partir del 10 de diciembre.

La Cámara quedó conformada con la siguiente distribución de bancas, resultado de la voluntad popular expresada en las urnas:

Frente Jujuy Crece: 12 diputados nuevos.

La Libertad Avanza: 7 diputados nuevos.

Frente Justicialista: 3 diputados nuevos.

Frente de Izquierda: 2 diputados nuevos.

Durante la sesión, se eligió a las autoridades que conducirán el cuerpo. Alberto Bernis (Jujuy Crece) fue designado como presidente, mientras que Mario Fiad (Jujuy Crece) y Martín Fellner (Frente Justicialista) serán vicepresidente primero y segundo respectivamente.

Se renovaron también las presidencias de los bloques. Santiago Jubert fue renovado como presidente del bloque del radicalismo y Rubén Rivarola en el bloque justicialista. Gastón Remy es presidente del bloque de Frente de Izquierda y Carlos Haquím de Primero Jujuy.

Mayoría para el oficialismo

El Frente Jujuy Crece, que obtuvo el 38,2% de los votos para diputados provinciales, sumó 12 nuevas bancas. Al agregarlas a los 13 legisladores que mantienen sus mandatos hasta 2027, el bloque oficialista totaliza 25 diputados, logrando así la mayoría simple en la Legislatura de 48 escaños.

Los nuevos diputados del oficialismo son: Adriano Morone, Gisel Bravo, Omar Gutiérrez, Teresa Agostini, Mario Lobo, María Alejandra Mollón, Luciano Angelini, Yael Nicolás Navarro, Mario Nallar, Estela Patricia Ríos, Ramón Ángel Neyra y Adelma Torres.

El peronismo, con el 10,83% de los votos en las últimas elecciones, sumó tres diputados nuevos Noemí Isasmendi, Juan Manuel Soler y Daniela del Carmen Vélez, con lo que su bancada total alcanzará los nueve integrantes, en caso de mantenerse unida.

Por su parte, el Frente de Izquierda (8,5% de los votos) incorporó dos nuevos legisladores: Alejandro Vilca y Lamia Debbo. Junto a los tres diputados en ejercicio, su bloque quedará conformado por cinco miembros.

Finalmente, el Frente Primero Jujuy no sumó nuevos escaños y mantendrá sus dos diputados con mandato vigente, Carlos Haquim y Alicia Ester Sosa.

La Libertad Avanza, que con el 20,9% de los votos se convirtió en la segunda fuerza de la cámara e ingresó por primera vez con un bloque de siete legisladores: Kevin Gustavo Ballesty, María Fernanda Checa Monaldi, Emiliano Vera Robinson, Sofía Ternavasio, Matías Fernando Paterno, María Laura Tome Gamez y Luis Federico Canedi.

Con la jura de los nuevos legisladores, la provincia de Jujuy completa el proceso electoral y se alista para el inicio del nuevo período legislativo, marcado por una clara mayoría oficialista.