Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: Scaloni entró con la Copa del Mundo

El torneo, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, y con un formato inédito de 12 grupos, conocerá hoy cómo estarán conformados los grupos.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 14:53

Se define el futuro de todas las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026: ya se realiza el sorteo que decidirá la suerte de cada una de ellas. En este evento, la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, conocerá a sus primeros tres rivales en la defensa de su corona, al igual que el resto de los países participantes, que también descubrirán el camino que deberán recorrer en busca del trofeo.

En menos de 200 días, el Mundial 2026 marcará un hito al reunir a 48 selecciones en una edición que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Este formato ampliado, que se implementará por primera vez, modificará la estructura tradicional del torneo: la competencia se organizará en 12 grupos de cuatro equipos, y los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los 16avos de final. Así, el equipo que logre el título deberá disputar ocho partidos, uno más que en las ediciones previas.

El torneo comenzará el 9 de junio y concluirá el 19 de julio de 2026, tras cuarenta días de competencia. Esta Copa del Mundo se desarrollará en 16 sedes: tres en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), dos en Canadá (Toronto y Vancouver) y once en Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle).

