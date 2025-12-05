Preocupación por Cacho Garay: le amputaron los dedos de un pie y su salud es delicada

Cacho Garay atraviesa un momento delicado de salud. Mientras enfrenta una acusación gravísima por violencia de género y abuso sexual, está lidiando con serios problemas derivados de su diabetes, que culminaron en la amputación de todos los dedos de uno de sus pies.

Según el abogado de Garay, Leonardo Pasccon, el estado de salud del cómico es preocupante y va más allá de lo que enfrenta en los tribunales. “La situación de Cacho me preocupa más del lado humano y personal que la situación judicial porque tiene una diabetes que le ha generado problemas en los dedos de uno de sus pies y esto tiene que ver con todo lo que viene enfrentando”, explicó en una entrevista con Mitre Live.

El abogado detalló que Garay experimenta un deterioro físico marcado, con dificultades de movilidad debido a las múltiples cirugías a las que fue sometido. Pasccon señaló que este cuadro “lo destruye de a poco” y le ha generado un fuerte impacto emocional. “Tiene altibajos, una ansiedad y una angustia muy fuerte. Es un tipo muy querido por sus amigos. Le han amputado todos los dedos de un pie y esto le ha afectado muchísimo a su estado de ánimo”, manifestó.

Además, confirmó que Garay se ve limitado en su vida cotidiana, especialmente en lo que respecta a su movilidad. “Él no puede vivir ahí porque para llegar a su casa tiene que subir escaleras y no lo puede hacer”, comentó, refiriéndose a su vivienda original.

Por esa razón, el humorista se encuentra actualmente viviendo en una casa alquilada en Mendoza, donde recibe visitas frecuentes de su abogado y amigos cercanos.

Cabe recordar que Garay había recuperado la libertad a fines de abril de 2025 tras pasar dos años detenido por la denuncia de su expareja, quien lo acusó de abuso sexual y violencia de género.