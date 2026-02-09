Tras la polémica, mañana difunden la inflación de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer mañana el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que habría experimentado una leve desaceleración respecto al cierre del año pasado, en medio de la polémica por la postergación de la nueva medición.

El índice inflacionario habría reflejado una merma en enero frente al 2,8% registrado en diciembre, cortando con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025 y que se profundizó a partir de septiembre cuando las cifras volvieron a superar el 2%, según estiman los analistas privados. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del primer mes del 2026 habría estado en 2,4% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 22,4%.

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,2%, registrando los principales aumentos en los rubros restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios junto con alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos 3.1%) y salud (2,8%). La variación interanual fue estimada en 32%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, asoció la baja mensual a tres factores: "alimentos y bebidas no estacionales descenderían más de 1,5 puntos porcentuales, por carne más calma; baja en regulados tras fuertes subas en transporte público, nafta y tabaco de diciembre, y dólar estable que abarató ciertos bienes del resto de la núcleo".

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,6% en enero.