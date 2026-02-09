La venta de autos usados en Jujuy cayó un 6,8% interanual

La primera oleada de autos chinos a precios "muy competitivos" no solo impactó en los patentamientos de 0km, sino también entre los usados, con una caída del 10 por ciento en las ventas de vehículos en enero. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en enero se vendieron 153.070 vehículos usados, mientras que en igual mes del año pasado se habían comercializado 170.046 unidades. Con respecto a diciembre (151.994 unidades), la suba fue de apenas un 0,71%. Jujuy fue la cuarta provincia que menos caída interanual registró el mes pasado (6,8%) y la segunda que más creció en comparación con diciembre (18,8%).

"Comenzó el 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado en forma importante al mercado", reconoció Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Lamas sostuvo que "pese a la baja de enero, medida en términos interanuales, esperamos otro buen año similar a lo que paso durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre".

Los diez autos usados más vendidos fueron VW Gol y Trend (8.601), Toyota Hilux (5.974), Chevrolet Corsa y Classic (4.357), Ford Ranger (4.127), VW Amarok (4.120), Ford EcoSport (3.360), Peugeot 208 (3.325), Toyota Corolla (3.032), Fiat Palio (2.938) y Ford Ka (2.876).

Provincia por provincia

En la comparación interanual, todas las provincias mostraron una caída en las ventas. La más afectada fue Misiones (21,3%), seguida por La Rioja (19,9%), Santa Cruz (18,9%) y Salta (16,3%). Detrás se ubicaron La Pampa (14,2%), San Luis (13,5%), Tucumán (13%), Caba (11%) Buenos Aires y Chubut (10,9%), Tierra del Fuego (9,9%), Catamarca (9,7%), Córdoba (8,9%), Chaco (8,7%), Corrientes (8,6%), Río Negro y Entre Ríos (8%), Formosa (7,8%), San Juan (7,6%), Neuquén (6,9%), Jujuy (6,8%), Santiago del Estero (5,9%), Santa Fe: (5,6%) y Mendoza (4,3%).

Si se mide la venta de usados de enero de este año con la de diciembre de 2025, Catamarca estuvo a la cabeza las subas con un 22,9%, segunda se ubicó Jujuy con el 18,8% y tercera Chaco con 17,4%. Luego se anotaron Formosa (12,9%), Corrientes (10,2%), Misiones (6,9%), Tucumán (4,8%), Entre Ríos (4,5%), La Pampa (3,1%), Salta (2,5%), Buenos Aires (1,8%) y Mendoza (1,1%).