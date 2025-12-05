La FIFA sortea los grupos para la próxima Copa del Mundo

La FIFA realizará este viernes el sorteo que definirá la conformación de los grupos para la próxima Copa del Mundo, en la que la selección argentina de Lionel Scaloni buscará retener el título. El combinado nacional integrará el listado de cabezas de serie en una ceremonia considerada histórica, ya que fijará el cuadro inicial de la primera edición del torneo con 48 selecciones, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El evento tendrá lugar en Washington y contará con la asistencia de figuras destacadas del fútbol internacional y del expresidente estadounidense Donald Trump, en un marco que anticipa una puesta en escena sin precedentes para el lanzamiento oficial del Mundial.

En la antesala del sorteo de la próxima Copa del Mundo, el presidente de Estados Unidos - una de las sedes del evento deportivo - Donald Trump volvió a referirse a su vínculo con el líder libertario Javier Milei y dejó una frase que resonó fuerte en la delegación argentina presente. “Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, aseguró el mandatario estadounidense, uno de los anfitriones del Mundial junto a Canadá y México.

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026