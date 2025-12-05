28°
5 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
ENTREVISTA A GUSTAVO AYBBAR
El tiempo en Jujuy
Jujuy Basquet
Mortal Kombat
Abuso Sexual
Caputo
Legislatura
Femicidio
Diputados
ATE
Reforma laboral

ATE anunció un paro con movilización para el 9 de diciembre

“Se trata de una reforma pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, dijo Aguiar.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 12:25

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio más combativo contra el gobierno del presidente, anunció un paro con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre. 

Según expresó el secretario general, Rodolfo Aguiar, será contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Ayer, comenzó a girar el borrador de la legislación que ingresaría la próxima semana al Senado de la Nación. __IP__

"Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo", dijo Aguiar. 

En esa línea, continuó: "No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos".

