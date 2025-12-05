27°
5 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Día Nacional del Gaucho
ENTREVISTA A GUSTAVO AYBBAR
El tiempo en Jujuy
Jujuy Basquet
Mortal Kombat
Abuso Sexual
Caputo
Legislatura
Diputados
Femicidio
Día Nacional del Gaucho
ENTREVISTA A GUSTAVO AYBBAR
El tiempo en Jujuy
Jujuy Basquet
Mortal Kombat
Abuso Sexual
Caputo
Legislatura
Diputados
Femicidio

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Comienza el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

Jairo Guerrero es el principal imputado del delito de “homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género”. Además, Esteban Pérez y Maximiliano López, están acusados de “encubrimiento agravado”.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 11:47

El juicio por el femicidio de Tamara Fierro va a comenzar el miércoles 4 de febrero próximo en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro. A esta instancia llega Jairo Guerrero acusado del delito de “homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género”, por el crimen de la joven oriunda de la localidad de Fraile Pintado. Además, también están imputados Esteban Pérez y Maximiliano López, por “encubrimiento agravado”. Los tres se encuentran con prisión preventiva.
El desarrollo de los debates está previsto que continúe el martes 10 y lunes 23 de febrero de 2026, en el mismo recinto judicial sampedreño por cuestiones de jurisdicción. Más allá de esto, aún resta conocer los nombres de los jueces que van a conformar el tribunal en función de juicio,  los cuales serán sorteados oportunamente. 
De acuerdo a fuentes judiciales se calcula que aproximadamente 50 personas van a brindar su testimonio, entre quienes se encuentran los familiares de Fierro y de los acusados. También pasará frente a los magistrados el personal policial, médico y  de Criminalística que acudió en las primeras horas de haber sido encontrado el cuerpo de la víctima el pasado 26 de mayo en un basural cercano al domicilio del principal imputado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD