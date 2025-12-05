25°
Elecciones en el Seom
Ministerio de ambiente
Día Nacional del Gaucho
ENTREVISTA A GUSTAVO AYBBAR
El tiempo en Jujuy
Jujuy Basquet
Mortal Kombat
Abuso Sexual
Caputo
Legislatura
Informacion General

Martín Fellner a la vicepresidencia 2da. en Diputados

Prestará juramento en la sesión preparatoria de hoy a las 10. 

Daniel Salas

Viernes, 05 de diciembre de 2025 09:33
Reconocimiento | La elección como autoridad destaca su labor legislativa en estos dos años.

El legislador provincial del bloque del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados, asumirá hoy en la sesión preparatoria, la vicepresidencia 2da. en reemplazo del diputado Pedro Belizán, quien finaliza su mandato.

Fellner fue designado para el cargo después de una reunión en su bloque donde sus integrantes respaldaron la elección al considerar que era la persona indicaba para cumplir el rol de autoridad legislativa.

Antes de prestar juramento, el legislador anticipó que asumirá en el cargo con el compromiso de siempre, en representar a los jujeños y que en todo momento trabajará construyendo consensos con el propósito de impulsar las leyes que precisan la provincia.

