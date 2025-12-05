21°
5 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Renuevan alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia

Para hoy se espera una temperatura máxima de 28 °C.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 07:48

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas fuertes para gran parte de la provincia, las zonas afectadas serán Puna de Susques,  Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya, El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

En tanto en capital la temperatura mínima fue de 19 °C y la máxima de 28 °C.

