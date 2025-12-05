Juventud Prolongada a los Martín Fierro

El ballet jujeño será parte de la ceremonia de la primera edición de los Premio Martín Fierro de la Danza, que es un nuevo galardón federal en Argentina que reconoce la excelencia en todas las expresiones de danza: folclore, clásico y urbano. Se trata de una premiación organizada por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).

La entrega contará con una alfombra roja que comenzará a las 19.30 y con shows sorpresa en vivo hasta las 22, cuando tenga lugar la gala propiamente dicha que se podrá ver a través de Canal (á). La conductora será la ex bailarina Virginia Gallardo (actualmente diputada por Corrientes en el Congreso de la Nación).

Y como invitados especiales estarán, el director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, Julio Bocca; la ex bailarina, Eleonora Cassano, y otros colegas como Hernán Piquín y Cecilia Figaredo. Por otro lado, estarán presente las bailarinas Silvina Escudero y Sofía Macaggi, el coreógrafo Aníbal Pachano y Julieta Poggio.

Van a cerrar el año con una mini gira por Buenos Aires, por los Martín Fierro ¿Qué más van a hacer por esos lados?

Sí, además de estar en la ceremonia, también vamos a estar mañana en la Feria de las Regiones, y el lunes en el atrio de la Iglesia Nuestra Señora del Socorro, por el Día de la Virgen María, celebración que será presidida por el obispo de Jujuy.

¿Qué cuadros van a presentar?

GUSTAVO AYBBAR | HABLÓ CON NUESTRO DIARIO DE LOS LOGROS.

En la Feria de las Regiones (que se realizará mañana en los Bosques de Palermo, de 12 a 20), vamos a promocionar nuestro carnaval, con un cuadro que nos llenó de orgullo en Cosquín, porque fue ganador del primer premio, titulado "Rosas y claveles". Con este cuadro mostramos todo el colorido y la algarabía de nuestra fiesta.

Y en la iglesia "Nuestra Señora del Socorro" presentaremos "Las bordadoras de Caspalá", que es en homenaje a nuestras bordadoras de altura y para la Virgencita.

¿Cuáles han sido los logros de este año del ballet?

Estamos muy orgullosos de nuestros logros. Cerramos con esta nominación a los Premios Martín Fierro de la Danza, pero antes tuvimos varios reconocimientos más.

Las chicas salieron campeonas en el rubro conjunto femenino en el Certamen Nacional del Malambo Femenino, en Córdoba.

Por otro lado, estuvimos seleccionados un año más en los Premios Chúcaro a la danza, como Mejor Ballet, Mejor Vestuario, Mejor Musicalización, Mejor Coreografía, y Mejor Obra de la provincia de Jujuy, por el cuadro "Donde nació la patria", que presentamos el 23 de agosto en el Cabildo. Para nosotros es un honor en estos premios que profesores y coreógrafos de la talla de Ricky Pashkus, Constanza Torres, Sergio Pérez, nos den semejante galardón y reconocimiento como uno de los mejores ballets de nuestro norte.

¿Cuáles han sido los cuadros con los que se lucieron en este 2025?

IMPECABLES | VESTUARIOS ACOMPAÑAN LOS CUADROS

Este año nos lucimos también con "Lola, la indómita", cuadro que muestra la vida incomprendida de la artista Lola Mora.

Trabajamos mucho para hacer todo esto y viajar adonde nos llaman.

¿Hacen cuadros a pedido?

Sí hacemos cuadros a pedido y además vamos a fiestas privadas, casamientos, quinces, bautismos, divorcios, fiestas de comadres. Las contrataciones son al 388 154133475.

Todo eso nos sirve para recaudar fondos que nos permitan seguir produciendo y viajando.

¿Cuál es el balance del año?

Para nosotros fue un año lleno de logros, emociones y reconocimientos, muy positivo. Estamos muy contentos.

Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, a la Casa de Jujuy en Buenos Aires, y al intendente Raúl "Chuli" Jorge, que hicieron posible realizar este sueño de viajar a Buenos Aires.