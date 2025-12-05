Mañana desde las 16, se llevará a cabo en la Posta Los Sauces, ubicada sobre exruta 9, Lozano, el Primer Encuentro de Gauchos Jujeños, en el marco del Día Nacional del Gaucho.

El programa incluye la charla "Batallón Patriotas Decididos y su aporte al ejército de Belgrano" por parte de Jorge Delfín Calvetti; Exposición de Cajas Copleras y Prendas Gauchescas por alumnos de la Dirección de Oficios y Empleo del municipio capitalino; también estará Belén Monturas, emprendimiento jujeño reconocido en varias provincias. Habrá coloquio e intercambio, con anécdotas y relatos; además de un Torneo de Taba. Luego se realizará un brindis, para culminar con un patio criollo y la presentación de Sergio Alba.

Con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por Rosana Herrera, y cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Turismo y Cultura de Yala; de la concejal Gisela Alavar, el centro gaucho "Comte Pedro J. Pérez" y del responsable de la Posta Los Sauces, Brian Chañe.