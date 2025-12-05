Jujuy renueva el compromiso con sus bosques nativos

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy entregó $150.430.243,00 a 135 beneficiarios para la conservación y manejo sostenible de bosques nativos; y que será distribuido entre titulares de bosques (70%) y fortalecimiento de la gestión institucional (30%), tal como prevé la Ley N° 26.331.

Participaron de la reunión la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; el director de Bosques y Manejo y Uso del Suelo, Javier Albanesi, funcionarios de la cartera ambiental y el equipo de la Unidad de Gestión de Bosques Nativos desde donde se tramitan los fondos previstos en la Ley de Presupuestos Mínimos para la conservación de los bosques nativos.

Rodríguez comentó: "Desde 2015 hacemos la entrega anual de los fondos, gracias a la administración, rendición y aplicación de la Ley por parte de la provincia; y del trabajo técnico del Ministerio de Ambiente y el Gobierno de Jujuy".

La productora Jacoba Vilte, de la Finca "Arbolito Nuevo" de Cochinoca, destacó que "podremos continuar trabajando de forma comunitaria en la recolección de semillas para hacer plantines en nuestro vivero, para poder conservar los bosques nativos de la zona y prevenir los incendios forestales".

Jujuy cuenta con el 31,54 % de la superficie total de bosques nativos (1.095.634 de hectáreas) bajo alguna categoría de conservación, lo que representa un 2% de los bosques nativos de todo el país. La provincia es una de las pocas jurisdicciones que tiene al día la rendición de cuentas de los fondos entregados, por esta razón también puede hacer entrega periódicamente de los mismos de manera anual.