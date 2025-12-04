Sadir plantea cambios en el gabinete y eficientización de la gestión

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, indicó que se encuentran bajo análisis “reacomodamientos” y “cambios” en su gabinete, los cuales se irán conociendo “a medida que se tomen definiciones”, apuntó.

“Se vienen momentos de cambios y de eficientización de la gestión”, anticipó.

En este sentido, el mandatario argumentó que “buscamos un Estado más eficiente y moderno”, con capacidad para “solucionar los problemas de la gente con más celeridad y menos burocracia”.

“Este objetivo representa un gran desafío”, recalcó finalmente.

Por su parte el Dr. Diego Eduardo Chacón manifestó que “es un cargo que asumo con mucha responsabilidad” y resaltó que “vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura de las circunstancias y cumplir con los objetivos que se han planteado”.

En ese sentido, destacó los avances tecnológicos y estructurales del sistema judicial provincial y la necesidad de profundizarlos. “El objetivo es brindar herramientas y tecnología a los funcionarios judiciales para que puedan desarrollar con mayor independencia las investigaciones que les corresponden según el marco legal vigente”, señaló.

Participaron también del acto, el vicepresidente de la Corte Suprema, Federico Otaola; los jueces Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo, miembros del máximo órgano judicial; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; y el secretario de Seguridad, Juan Pulleiro.

A ellos se sumaron, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bosatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, María Gabriela Burgos; y su adjunto, Matías Luna; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; funcionarios del Poder Judicial e invitados especiales.