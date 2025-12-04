Asunción de los Concejales de San Salvador de Jujuy

Este jueves se realizó la ceremonia de asunción de los concejales electos el pasado 11 de mayo en San Salvador de Jujuy. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Éxodo Jujeño.

La sesión fue presidida por la presencia del Gobernador Carlos Sadir, el intendente Chuli Jorge, autoridades provinciales y municipales e incluyó una ceremonia a la bandera y el entonamiento del himno nacional. Los ediles electos prestaron juramento para incorporarse al cuerpo deliberativo por el período 2025-2029.

Durante el acto se procedió a la jura de los nuevos representantes del Concejo Deliberante capitalino: Gustavo Martínez, Anahí Paredes, Roberto Díaz de La Libertad Avanza; Ramiro Tejeda, Brenda Carabajal del Frente Jujuy Crece y Keila Zequeiros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores., quienes desde hoy integran el cuerpo legislativo municipal.

Posteriormente, se llevó adelante la elección de autoridades del Concejo, resultando designados Gastón Millón como presidente, Graciela Carrasco como vicepresidenta primera y Roberto Díaz como vicepresidente segundo.

Para cerrar la jornada protocolar, los nuevos concejales participaron del arriado del Pabellón Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil símbolo histórico de la provincia.