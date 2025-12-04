Cronograma de pago para autoridades de mesa

El Correo Argentino informó el calendario oficial para el pago de las personas que cumplieron funciones como autoridades de mesa en las Elecciones Legislativas Nacionales del 26 de octubre pasado. El cronograma es válido tanto para el cobro por ventanilla como para la modalidad electrónica.

Los pagos se realizarán de manera escalonada, organizados según la terminación del documento de identidad de cada ciudadano. El calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 cobran el 10 de diciembre

cobran el 10 de diciembre DNI terminados en 2 y 3 cobran el 11 de diciembre

cobran el 11 de diciembre DNI terminados en 4 y 5 cobran el 12 de diciembre

cobran el 12 de diciembre DNI terminados en 6 y 7 cobran el 15 de diciembre

cobran el 15 de diciembre DNI terminados en 8 y 9 cobran el 16 de diciembre

Desde la entidad se recomendó a los beneficiarios verificar la fecha correspondiente según su número de documento antes de acercarse a las sucursales, a fin de organizar el cobro y evitar aglomeraciones.