Valdiviezo propone buscar mejoras para los municipales y dejar de lado las chicanas

La candidata a secretaria general del Seom, sindicato de empleados y obreros municipales, por la Lista Azul Marino, Silvia Regina Valdiviezo, quiso aclarar la situación que tomo estado público los últimos días en los que se la acusó de usar el nombre del gremio indebidamente, al respecto indicó que se trata de una "acusación falsa y maliciosa" proveniente del actual secretario general del gremio, Mario Sebastián López.

Valdiviezo se encuentra en el centro de un ataque que parece intentar desacreditar su figura justo cuando promueve una iniciativa vital para las familias municipales: un convenio firmado desde la asociación civil Tukyu Tanta que garantizará becas de ayuda para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a estudios universitarios.

En una entrevista, la dirigente rechazó de manera “absoluta, integral y categórica” el contenido de una Carta Documento enviada por Sebastián López, calificándolo de “falso, temerario y completamente improcedente”. Valdiviezo enfatizó que la publicación que originó el ataque solo informaba sobre su labor como vicepresidenta de la Fundación Tukuy Tanta en la que se difundió la firma de un convenio que "traerá becas para la formación académica de la familia municipal", aclarando que esta actividad es completamente ajena al gremio y no tiene "ninguna vinculación institucional con el SEOM".

Además, Valdiviezo desafió al actual secretario general a que deje las insinuaciones a un lado: “Si él afirma que nuestra lista recibe proteccionismo de empresarios o sectores políticos, que lo diga con nombre y apellido.” Propuso un "debate abierto" frente a todos los afiliados para discutir "a cara limpia", en lugar de recurrir a la difamación.

Finalmente, la referente de la Lista Azul Marino abordó las insinuaciones sobre su condición de mujer, declarando que serlo no la hace menos valiente, sino que la “empodera para defender principios” que los compañeros afiliados reconocen en ella. Aseguró que conducirá un sindicato “moderno, transparente y sin violencia” si es elegida, e instó a López a que, si conoce algo ilegal sobre su persona, la denuncie formalmente en la justicia. “Lo invito a tener el coraje de hacerlo, en lugar de deshonrar al SEOM con conductas tibias propias de un vencido”, concluyó.