Operativos de tránsito para reforzar el uso del casco

Las acciones buscan reforzar la concientización sobre el uso obligatorio del casco en motociclistas y prevenir conductas que pongan en riesgo la vida tanto de conductores como de acompañantes.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte informaron que los oprativos se están realizando en el casco centríco y en diversos barrios de la ciudad.

El director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, explicó que “se viene trabajando en diferentes operativos, apuntando a las personas que circulan en motocicletas sin usar el casco de seguridad, tanto el conductor como acompañante”

Durante los controles, el personal municipal detectó irregularidades frecuentes relacionadas con la falta de medidas básicas de seguridad.

En este sentido, el director advirtió que “se ha observado mayormente una gran cantidad de conductores que a veces también exceden la cantidad de pasajeros que se pueden transportar en una motocicleta, y así también se han observado mucha gente que circula con un solo casco y circulan dos pasajeros”.

Desde el Municipio se recuerda que el uso del casco es obligatorio y fundamental para prevenir lesiones graves en casos de siniestros viales, y solicitaron a la población respetar todas las normas de tránsito para contribuir a una circulación más segura en la ciudad.