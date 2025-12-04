Encuentro educativo en las alturas: “saberes más allá de la ruta 40”

En la localidad de Lagunillas del Farallón, pueblo ubicado a más de 4600 msnm y en un punto tripartito donde se encuentran las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina, se vivió este pasado miércoles una jornada única de integración y aprendizaje. El encuentro de colegios “Saberes más allá de la Ruta 40” reunió al Polimodal N°1 de Cusi Cusi y al Secundario N°8 de Lagunillas del Farallón, en un espacio que conjugó cultura, educación y comunidad.

La actividad comenzó temprano, a las 7.30 de la mañana, con la recepción de las delegaciones visitantes, acompañado de sus abanderados y autoridades directivas para luego dar inicio al acto de apertura. Después del desayuno, los estudiantes compartieron sus proyectos en la exposición de stands pedagógicos, donde se reflejó la creatividad y el compromiso de cada grupo.

Tras el almuerzo, la jornada continuó con una muestra de educación física, en la que ambos colegios demostraron disciplina, entusiasmo y trabajo en equipo. Finalmente, el cierre estuvo marcado por una velada artística, con presentaciones musicales y culturales que dieron color y emoción al encuentro, mostrando la riqueza expresiva de los jóvenes y el valor de la integración regional.

Este evento, realizado en uno de los escenarios más altos y simbólicos de la Puna jujeña, reafirma la importancia de la educación como puente entre comunidades y motor de identidad en territorios donde la geografía y la cultura se entrelazan. Al mismo tiempo, pone en relieve el esfuerzo cotidiano de los docentes que, en zonas alejadas de los grandes centros poblados, sostienen con vocación y compromiso la tarea de enseñar y acompañar a sus estudiantes.

Con este encuentro, Lagunillas del Farallón y Cusi Cusi dejaron en claro que la educación, más allá de las distancias y las dificultades, sigue siendo un camino de unión, esperanza y futuro compartido.

