Teffy y Vicky Xipolitakis protagonizaron una iniciativa solidaria

Stefy y Vicky Xipolitakis vivieron una jornada solidaria en Villa Fiorito (PBA), donde adelantaron la Navidad llevando juguetes y regalos a los nenes y nenasde la comunidad. Subidas a un camión y vestidas de Mamá Noel y arbolito de Navidad, las hermanas recorrieron el barrio repartiendo muñecas, peluches y distintos juguetes que despertaron sonrisas entre los más chiquitos.

La convocatoria fue masiva: chicos, chicas, adolescentes y familias se acercaron para recibir a las Xipolitakis, quienes no solo entregaron presentes, sino que también se tomaron fotos con los vecinos y compartieron un momento de alegría.

A través de sus redes sociales, Stefy expresó su agradecimiento tras la jornada solidaria: "La alegría y emoción de sentir que alguien más puede tener un ratito de felicidad en estas fiestas es incomparable".

La acción de las hermanas fue celebrada en redes, donde circuló el video del recorrido y del cariño que recibieron por parte de la comunidad.