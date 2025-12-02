Muestra fotográfica de “Maestros y discípulos”

Cerrando el segundo año consecutivo en que se concretó el ciclo "Maestros y discípulos", que organizó la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, se inaugurará una muestra fotográfica que resume cada encuentro.

Será el próximo martes a las 10, en el Centro de Arte Joven Andino (Caja) ubicado en Alvear 534, donde se concretaron los encuentros en capital.

La muestra está integrada por obras de Walter Reynaga, fotógrafo de la secretaría, quien registró artísticamente, las previas a las charlas y luego durante el encuentro en sí.

"Maestros y Discípulos" es un programa que busca sembrar valores y abrir caminos donde la reflexión y el intercambio de saberes culturales, provocando el encuentro de grandes referentes culturales en distintas disciplinas, con nuevas generaciones y seguidores, discípulos, en definitiva, para hacer el traspaso de experiencias y conocimientos.

DANZA | EL CIERRE DEL AÑO PASADO FUE CON MARÍA DEL CARMEN CALNEGGIA

A lo largo de estos dos años la modalidad fue organizar una entrevista pública, una charla íntima con el artista, moderada por la periodista cultural María Eugenia Montero, y en algunos casos, encuentros también en escuelas e instituciones educativas, donde cada elegido pudiera ofrecer un taller.

Las personalidades que pasaron por este programa fueron los artistas plásticos Marta Fassinato y Juan Carlos Entrocassi; los actores María del Carmen Echeñique, René Olagivel y Adán Cesarini; el ceramista Oscar Mendoza; la profesora de danzas, María del Carmen Calneggia; la coplera Ernestina Cari; las gestoras culturales Genoveva Maizares y Carolina Guerrero; los músicos Mario Camacho y Fortunato Ramos; y el crítico de arte Inocencio "Paco" Garzón.

EN HUMAHUACA | EL ENCUENTRO CON ERNESTINA CARI.

A lo largo de cada encuentro, se fueron descubriendo distintas formas y públicos interesados en escuchar de estas vidas. Sin dudas fue un ciclo de homenajes para ellos, pero de aprendizaje para el público que se acercó cada vez.

Algunos encuentros se hicieron en la capital jujeña y otros en Humahuaca y San Antonio.

EL PÚBLICO | ACOMPAÑÓ CADA ENCUENTRO MUY ATENTO.

"Los maestros homenajeados en esta muestra han recorrido los senderos del arte desde su raíz más humilde. Nacieron como semillas nutridas por la fe, la esperanza y el amor profundo hacia la creación", explica el coordinador de Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura, Luis Canciani. "Hoy convertidos en árboles frondosos, ofrecen sus frutos generosos, marcando con su ejemplo la senda a seguir. A los discípulos les corresponde prepararse, crecer y custodiar ese legado cultural que los antecede", continuó.

En cada encuentro estuvieron presentes tanto el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, como Canciani y la directora de Cultura, Gisela Arias, acompañando las instancias.

FOTOS ARTÍSTICAS | DE WALTER REYNAGA, EN ESTE CASO DE LOS TEATRISTAS.

"Exponer la vida y obra de estos grandes referentes - maestros de una cultura viva - es encender un faro guía quienes han elegido la cultura como modo de existir. Así, los discípulos se acercan a la luz del conocimiento y continúan con pasos firmes, el camino cultural que tanto antes supieron abrir. Se agradece su difusión", concluyó Canciani muy satisfecho con el camino recorrido.

La muestra fotográfica dará cuenta de la experiencia en los rostros y posturas de cada participante de este ciclo, de cada maestro, y también del ojo artístico de Walter Reynaga que encontró cómo decir lo mismo desde la imagen.

La muestra permanecerá habilitada todo este mes, en el Caja.