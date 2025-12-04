Gran “Maratón Kids” en el Parque San Martín

Desde las 8.30, directivos y docentes recibieron a los niños con la inscripción, entrega de dorsales y una animada entrada en calor con música. Luego iniciaron los circuitos: los pequeños de 3 años recorrieron 200 metros, mientras que los de 4 y 5 años completaron 500 metros dentro del parque.

La iniciativa surgió desde el área de Educación Física, donde las profesoras Mercedes Garzón en conjunto con la docente de Música Mónica Acosta, impulsaron una actividad diferente a la tradicional muestra de fin de año.

Queríamos comprometer a las familias a salir del jardín, hacer actividad física y tener contacto con la naturaleza”, destacó la profesora Mónica Acosta.

Todas las docentes de materias especiales formaron parte del proyecto, desde la elaboración de medallas hasta la práctica de correr, saltar, realizar la entrada en calor y finalizar con ejercicios de relajación musical. La propuesta contó además con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes, que facilitó el espacio y la marcación de los circuitos para garantizar la seguridad.

La jornada se desarrolló en un ambiente familiar, con música, alegría y entusiasmo por parte de los niños, quienes disfrutaron llegar a la meta y compartir un momento saludable al aire libre.

Por la tarde, a las 14.30, se realizará una nueva maratón destinada a las salas del turno tarde.

“Es una práctica innovadora para salir del salón de actos y vincular a los niños con otros espacios para promover la actividad física, la vida saludable y el cuidado del medio ambiente, incluyendo a las familias”, concluyó la profesora Garzón.