Se suspendió la sesión en la legislatura para tratar el presupuesto

La Legislatura decidió este jueves suspender de manera imprevista la sesión extraordinaria que tenía como objetivo principal tratar el proyecto de Presupuesto para el año 2026. La medida se adoptó tras reconocerse oficialmente que no se había completado la entrega de documentación fundamental, lo que impedía a los diputados realizar un análisis detallado del proyecto de ley.

La sesión, que también iba a debatir la ley impositiva, una reforma al código fiscal y una modificación a la grilla salarial docente, quedó formalmente reprogramada para el martes 9 de diciembre a partir de las 10 de la mañana.

Según explicaron fuentes legislativas, en una reunión previa al inicio de la sesión, los bloques coincidieron en la imposibilidad de avanzar sin la información completa. El consenso para la postergación fue general, priorizando la transparencia y el estudio técnico de las iniciativas.

Desde el bloque justicialista confirmaron que la falta de datos específicos fue el motivo central del aplazamiento, y que ahora se encuentran a la espera de recibir toda la información pendiente para poder evaluar formalmente los planteos realizados. Agregaron que la decisión final sobre el tratamiento de los proyectos se tomará una vez completado ese análisis interno.