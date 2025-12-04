"Resuenan" un libro que promueve los derechos a través del arte

"Resuenan. Canciones por un Jujuy libre de violencias de género", resultado de un proyecto que coordinó la cantautora Eugenia Mur, no es solo un libro, sino que es una herramienta educativa, artística y social. Es una invitación a docentes, estudiantes, instituciones, trabajadores/as del arte y la cultura, espacios culturales y a toda la ciudadanía a escuchar, compartir y reflexionar colectivamente.

La obra se presentará el próximo miércoles 10 a las 18.30 en el Centro Cultural y Museo "Casa Macedonio Graz", ubicado en intersección de las calles Lamadrid y Güemes.

En el lugar, el público tendrá acceso al QR de descarga libre del libro/ cancionero. El ingreso a la presentación es libre y gratuito.

"Resuenan. Canciones por un Jujuy libre de violencias de género", es una publicación que une música, educación y transformación social, fortaleciendo el entramado cultural jujeño con perspectiva de género y diversidad.

La música tiene el poder de contar quiénes somos. En sus melodías y letras habitan los paisajes, las historias y los sueños de los pueblos. Desde esa convicción nace "Resuenan. Canciones por un Jujuy libre de violencias de género", un libro/cancionero que busca visibilizar -a través de las canciones de mujeres e identidades diversas de la provincia- las transformaciones, reflexiones, sensibilidades, historias y aprendizajes que nos conducen a un Jujuy más igualitario y justo.

Este valioso trabajo fue impulsado por el Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Dirección de Salud Integral y Género (Secretaría de Desarrollo Humano) de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en articulación con la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) y la Dirección de Cultura y Turismo. La sinergia entre estas instituciones permitió dar forma a un proyecto que une arte, reflexión y compromiso social, fortaleciendo el entramado cultural jujeño con perspectiva de género.

La presentación del libro contará con la presencia de autoridades de las instituciones que impulsaron el proyecto quienes presentarán el libro/cancionero, entrega de reconocimientos a las creadoras musicales y cierre con música en vivo.

La presentación se realiza en el marco del Día de los Derechos Humanos y el cierre de los 16 días de activismo de la campaña "Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres" impulsada por ONU Mujeres y que inició el 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Pensar, sentir y transformar

El libro-cancionero "Resuenan..." reúne nueve obras musicales creadas por compositoras y artistas de diversas regiones de Jujuy, seleccionadas mediante una convocatoria provincial. Cada canción es una puerta abierta a la reflexión sobre los vínculos, las violencias y los caminos hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Organizado en cinco apartados temáticos -Trata de personas; Mitos del amor romántico y vínculos respetuosos; Femicidio y patriarcado; Interseccionalidad; Valoración de la afectividad y construcción colectiva- el material propone distintas maneras de abordar estas temáticas desde la música, la educación y la comunidad.

Las creadoras musicales de las canciones incluidas en esta publicación son Nora Benaglia, Rosario Huertas, Cristina Paredes, Wayra Vásquez, Daniela García, Añawita de la Puna y Silvia Torres y las agrupaciones "Cantoras del Alto" y "Delia Huerta y Warmi Taki".

Cada sección incluye letras de canciones, reseñas de sus creadoras, actividades y propuestas de reflexión, recursos informativos y glosarios que invitan a seguir profundizando. Además, el libro incorpora un enlace de acceso al material sonoro, para poder escuchar las canciones y ejecutarlas con sus acordes.

En la coordinación del proyecto estuvo a cargo la licenciada Eugenia Mur del Departamento de Promoción de derechos e igualdad de oportunidades.