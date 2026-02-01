Atacó a puñaladas a un joven y lo detuvieron mientras huía

Un joven de 19 años protagonizó un violento episodio en la vía pública, donde atacó a puñaladas a otro, se dio a la fuga y finalmente fue detenido.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer en la intersección de Dorrego y Alem del barrio Gorriti de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos policiales fueron alertados a través del sistema de emergencia 911, sobre un hecho de violencia en progreso en la vía pública.

De inmediato los policías se hicieron presentes en el lugar y observaron a un joven con visibles heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

La víctima relató a los policías lo acontecido y describió a su atacante. De inmediato las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que se activen las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo y en la intersección de Las Heras y Juana Manuela Gorriti, el presunto agresor fue aprehendido, mientras empujaba una motocicleta de 110 cc de cilindradas.

En tanto, la víctima fue examinada por los paramédicos del Same, quienes lo estabilizaron y lo trasladaron a la guardia del hospital "Pablo Soria", donde quedó alojado en la sala de Observaciones con el diagnóstico de "herida punzocortante en el codo izquierdo, herida superficial en el pecho y marcada lesión longitudinal en la zona del torso" y por fortuna fuera de peligro.

Por disposición del representante fiscal, habilitado en la feria judicial, el joven de 19 años quedó detenido en la Seccional 2º del barrio Gorriti y los investigadores tratan de establecer las circunstancias en que se desencadenó el sangriento episodio en la vía pública.