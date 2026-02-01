En Estación Carnaval está la fiesta jujeña

Volcán ayer fue escenario de una mega fiesta carnavalera con el inicio de Estación Carnaval y el lanzamiento oficial del Carnaval de la Quebrada, interviniendo comparsas, murgas, copleros, agrupaciones y demás instituciones carnestolendas de las cuatro regiones jujeñas.

RESPETO | ANALÍA RUÍZ CUMPLE CON LA TRADICIÓN DE LA CHAYA

Quien ayer no concurrió a disfrutar y participar en el verdadero anticipo del carnaval, deberá esperar hasta el próximo año para observar un espectáculo colorido y muy alegre que se generó para esta oportunidad.

APLAUDIDOS | DIABLOS DE LOS CORAZONES DE PUYA PUYA SE DESTACARON.

La secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz, en esta temporada redobló la propuesta, logrando reunir a más de 30 instituciones carnestolendas y mostrando en el pequeño poblado el carnaval auténtico de Jujuy en los Valles, Quebrada, Puna y Yungas, con el acompañamiento de los municipios.

YUNGAS | COMUNIDAD CUAPE YAYEMBUATE DE CALILEGUA.

En tanto el comisionado municipal local, René Galíndez, además de facilitar la colaboración necesaria, convocó a las comparsas y agrupaciones del pueblo para que hagan de anfitrionas y también demuestren el festejo que tiene cada carnaval.

Primero con autoridades provinciales y municipales se habilitó la segunda edición de Estación Carnaval brindando un atractivo espectáculo. Más tarde en un extremo del parque lineal se produjo la bajada de las comparsas dirigiéndose al mojón para su respectiva chayada.

LOCALES | DESTACADA COMPARSA “LOS CHOLONQUEROS DE VOLCÁN”.

Ahí comenzó el festejo popular que luego continuó en la avenida San Martín, donde se realizó la presentación de cada una de ellas, brindando un espectáculo muy atractivo, entretenido y por sobre todo, divertido, en el que el público se involucró con su pasión.

COSTUMBRE | ANTES DE LA CELEBRACIÓN SE PIDE PERMISO A LA PACHAMAMA.

Uquía, Sausalito, Rinconada, Catua, Yavi, Valle Grande, Perico, Pampichuela, Rodeito, Libertador General San Martín, Palma Sola, Pampa Blanca, San Pedro, Calilegua, Caspalá y de otros municipios estuvieron participando en Estación Carnaval.

VISITA | SOL DANCE COMPARSA ARTÍSTICA DE PERICO.

Sin dudas el carnaval jujeño se anticipó en Volcán de la mejor manera a la espera del desentierro oficial el 14 próximo después de los Jueves de Compadres y de Comadres.