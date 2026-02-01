Robaron un teléfono celular, fueron perseguidos y detenidos

Dos hombres fueron detenidos luego de arrebatar el teléfono celular a un hombre, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del viernes pasado, en la intersección de Serapio Soria y Alberdi del microcentro sampedreño.

En esas circunstancias, los efectivos de la Unidad Regional 2 fueron alertados a través del sistema de emergencia 911, sobre un hecho de inseguridad.

De inmediato, los efectivos que realizaban recorridos preventivos por las inmediaciones se dirigieron al lugar y se entrevistaron con la víctima, quien describió a los arrebatadores.

De inmediato una comisión de efectivos inició un rastrillaje por la zona y minutos más tarde, en un tramo de la avenida Kennedy, a la altura del primer puente del barrio Néstor Kirchner, los policías lograron dar con los presuntos autores del hecho.

Los protagonistas intentaron darse a la fuga ante la presencia policial, pero fueron interceptados de inmediato y reducidos.

En la requisa de rigor, los policías hallaron un teléfono celular de similares características como el denunciado recientemente y al no lograr justificar su procedencia, fueron trasladados a la Seccional 9º.

Allí, la víctima se encontraba realizando la denuncia y reconoció a sus agresores, y a su dispositivo móvil.

Las actuaciones quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 9º, por disposición del representante fiscal.