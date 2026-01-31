Joven clarinetista jujeño premiado en Saladillo

El joven músico Matías Trujillo, miembro de la Fundación Música con Alas de nuestra provincia, ganó el concurso del Encuentro Clarinetístico en Saladillo, Buenos Aires.

Interpretó el Concierto de Mozart y fue premiado con un clarinete Yamaha profesional, tras la evaluación de un jurado de grandes clarinetistas.

Matías tiene 19 años, y llegó a Música con Alas, cuando tenía 7.

La noticia se publicó en las redes de la fundación, donde se expresa que "este reconocimiento es fruto de su esfuerzo, constancia, perseverancia y enormes ganas de crecer. Pero también es el resultado de un trabajo colectivo y sostenido en el tiempo, desde la Fundación Música con Alas agradecemos profundamente a quienes fueron parte de su camino, como ser sus primeros profesores Juliana Sivila y Alberto Fernández; a los maestros que aportaron su conocimiento y acompañamiento a lo largo de estos años, Carlos Céspedes, Ariel de Vedia, Ignacio Riquelme, Eugenio Tiburcio; y especialmente al maestro Roberto Gutiérrez, quien desde el año pasado lo acompaña de manera continua en su formación".

Este encuentro está organizado por la Fundación Educando, que por segundo año consecutivo becó al músico jujeño para que sea parte.

Hoy Matías no solo sigue formándose, sino que también devuelve lo aprendido, siendo docente en los nuevos núcleos de Música con Alas, sembrando un nuevo semillero de clarinetistas.

La referente de Música con Alas, Ana Sivila, expresó ante esta noticia: "Muchos años tocando puertas e insistiendo ante funcionarios, instituciones, etc. para llevar adelante este proyecto. Esto demuestra, lo importante que es Música con Alas para la vida de cientos de niños y jóvenes. Hemos pasado de todo, pero siempre de pie, por esto, por chicos como Matías, y por los niños y niñas que vienen".